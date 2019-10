‘Iraniërs in Nederland beveiligd na twee liquidaties’

NOS– Zeker drie Iraanse Nederlanders krijgt extra politiebeveiliging, meldt het VPRO-onderzoeksprogramma Argos. Ze worden dusdanig ernstig bedreigd, volgens henzelf door Teheran, dat er veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Dat zou het gevolg zijn van twee liquidaties in de afgelopen jaren op mensen met een Iraanse achtergrond.

In 2015 werd elektricien Ali Motamed doodgeschoten in Almere. Hij bleek in werkelijkheid Mohammad Reza Kolahi Samadi te heten: de vermoedelijke pleger van een aanslag in Teheran in 1981, waarbij 73 doden vielen. In 2017 werd in Den Haag Ahmad Mola Nissi geliquideerd. Hij was een kopstuk van een minderheid die strijdt voor de onafhankelijkheid van de provincie Khoezistan in Iran.

Na de moorden is de dreiging niet verdwenen voor leden van dit soort groeperingen. De drie Iraanse Nederlanders over wie Argos het heeft, behoren ook tot separatistische minderheden.

Noodknop

Een van hen is een presentator van een Iraanse separatistische tv-zender die in de omgeving van Den Haag is gevestigd. Hij zegt tegen het onderzoeksprogramma dat hij door Nederlandse en Zweedse geheime diensten is gewaarschuwd dat hij ernstig gevaar loopt. Daarom heeft hij in zijn bedrijfspand een noodknop waarmee hij in direct contact staat met de politie. De andere twee activisten wonen in Maastricht.

Begin dit jaar schreven de ministers Blok en Ollongren aan de Tweede Kamer dat Iran vrijwel zeker achter de liquidaties in Almere en Den Haag zat. De EU stelde vervolgens sancties in tegen het land.

Iran ontkent dat het verantwoordelijk is voor de moorden en zette in maart twee medewerkers van de Nederlanders ambassade het land uit. Minister Blok riep daarna de Nederlandse ambassadeur uit Iran terug voor overleg. Ook kreeg de Iraanse ambassadeur in Nederland te horen dat het uitzetten van twee Nederlandse medewerkers onacceptabel is.